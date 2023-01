Liberté de la presse : "Si PAN est en prison, c’est la volonté du président Macky Sall et dd son ministre de la Justice!" (Seydi Gassama)

Depuis plus d’un mois, le journaliste et patron de presse Pape Alé Niang, a été arrêté et mis en prison, et aujourd’hui son état est critique, puisque ce dernier a entamé une grève de la faim.



Ainsi, lors de la manifestation qui avait réuni journalistes, activistes, élus locaux et acteurs de la société civile ce 4 janvier à la maison de la presse pour exiger la libération de leur confrère Pape Alé Niang, le secrétaire exécutif d'Amnesty international, section Sénégal, monsieur Seydi Gassama, n’a pas manqué de tirer à vue sur le président Macky Sall et son gouvernement.



Selon Seydi Gassama, « si PAN est en prison, c’est la volonté du président Macky Sall et de son ministre de la Justice ». « Pape Alé Niang est en danger, donc tout ce qui lui arrivera en prison, c’est l’État du Sénégal qui sera le responsable », ajoute le défenseur des droits humains...