Liberté de Presse : Des réflexions sur les modalités de la mise en place d'un cadre juridique entamées.

La fondation Frédérich Nauman a tenu ce lundi 7 décembre 2020 un forum libéral sur la liberté de presse dont le thème est « liberté de presse et désinformation à l’ère du numérique : comment lutter contre les ‘’Fakes News’’? »



Un thème qui, selon Joe Holden, représentant de la fondation Nauman, s’explique par la place qu’occupe la presse. « Depuis l'avènement de l'intérêt et des réseaux sociaux, la diffusion de fausses nouvelles communément appelée ‘’Fake News’’ devient monnaie courante, la diffamation et désinformation prennent une allure inquiétante ».



« Il s'agit à travers cette initiative d'interpeller les États, les initiateurs, ainsi que toutes les forces vives de la nation à réfléchir sur les modalités de mise en place d'un cadre juridique adéquat permettant d'endiguer ce mal. Et de protéger la liberté de presse contre toute forme d'arbitraire », a indiqué Joe Holden.