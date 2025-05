« Libérez les détenus, protégez la démocratie » – « L’économie ne peut plus attendre » : Amadou Ba alerte au Dialogue national

Un choix de participer par principe, non par illusion



« Nous ne participons pas par naïveté, mais par fidélité à nos principes », a-t-il précisé dès les premières lignes de son intervention. Conscient du climat tendu – marqué selon lui par des arrestations ciblées, des restrictions de liberté, et un délitement du débat public – Amadou Ba estime que le dialogue est plus que jamais nécessaire : « Refuser de dialoguer, c’est entrer dans l’impasse. Participer, c’est assumer sa part de responsabilité devant la nation. »







Libertés publiques : un pacte de pacification comme urgence démocratique



Insistant sur le premier axe du dialogue, Amadou Ba a lancé un appel clair en faveur d’un « pacte national de pacification politique ». Il y inclut trois exigences essentielles :

• Libération des détenus politiques,

• Indépendance réelle des médias,

• Justice impartiale, perçue comme telle par les citoyens.



« Comment parler de démocratie quand des opposants, journalistes ou chroniqueurs sont convoqués ou emprisonnés pour avoir simplement exercé leur droit ? », a-t-il lancé, dans un ton grave.







Réformes électorales et institutionnelles : sortir des équilibres partisans



Sur le système électoral, il plaide pour des réformes ambitieuses mais consensuelles :

• Statut clair et effectif pour l’opposition et son chef,

• Autonomie renforcée pour la Sénat,

• Débat inclusif sur l’inscription automatique des jeunes.



Quant à la refonte des institutions, il propose :

• Une dose de proportionnelle aux législatives,

• L’introduction d’un second tour pour le scrutin majoritaire,

• Et surtout une réforme de la Haute cour de justice, aujourd’hui jugée trop inféodée à la majorité parlementaire.



« Il faut redonner légitimité et impartialité à nos institutions, au service de tous les citoyens, pas d’un camp politique. »







« L’économie ne peut plus attendre » : alerte sur les urgences budgétaires



Sortant du cadre strictement politique, Amadou Ba a mis sur la table ce qu’il considère comme le véritable enjeu de ce dialogue : l’économie.

« Le Sénégal ne peut plus fonctionner par séquences. L’économie ne peut plus attendre. »

Il évoque une situation préoccupante :

• Dette croissante,

• Vulnérabilité budgétaire,

• Perte de droits sociaux fondamentaux.



Il appelle à une mobilisation urgente et collective autour de plusieurs chantiers prioritaires :

• Un pacte national pour l’emploi productif,

• Une réforme budgétaire structurelle,

• Une meilleure appropriation du référentiel stratégique de l’action publique.







Conditions pour la réussite : mobilisation, adhésion et sincérité



Pour rendre ces réformes possibles, trois conditions s’imposent, selon lui :

1. Une administration mobilisée et engagée,

2. Une large adhésion populaire,

3. Un climat apaisé et sincère, où l’on « parle à l’âme de la nation ».





Sortir du cycle éternel des scandales



Enfin, Amadou Ba a mis en garde contre la spirale des scandales post-alternance : « À chaque changement, on découvre, on dénonce, on sanctionne, puis on oublie. Et on recommence. »

Il prône des réformes structurelles pour protéger durablement le patrimoine de l’État, au-delà des régimes et des émotions passagères.







Un rêve de démocratie apaisée et utile



Dans une conclusion vibrante, il résume sa vision du Sénégal de demain :

« Un pays où l’opposition est écoutée, pas écartée. Où le débat est loyal, pas agressif. Où la critique est utile, pas criminalisée. »







Le message est clair : pour Amadou Ba, seule une démocratie pacifiée, une économie solide et une gouvernance éthique permettront de bâtir un Sénégal stable, prospère et digne.