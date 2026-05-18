De 30 000 à 42 995 FCFA : Starlink augmente ses prix au Sénégal face à un Orange à 30 000 FCFA

C’est désormais officiel : le vent du changement tarifaire souffle sur l’Internet par satellite au Sénégal. À partir du 18 juin prochain, l’opérateur américain Starlink, filiale de SpaceX, va procéder à une augmentation significative de ses prix. Une évolution que Dakaractu avait pourtant vue venir de très loin.



Dès le 26 mars 2026, dans un article intitulé « Starlink au Sénégal : vers la fin du débit de 400 Mbit/s à 30 000 FCFA par mois ? », nous alertions déjà les consommateurs sur la fragilité de cette lune de miel tarifaire. Quelques mois seulement après son lancement officiel au pays de la Téranga, Starlink applique la même stratégie qu’en France il y a quelques jours : une révision à la hausse.



Jusqu’à présent, l’offre « Résidentiel » faisait figure de poule aux œufs d’or pour les internautes sénégalais. Facturée à 30 000 FCFA par mois, elle promettait des performances stratosphériques, avec un débit descendant compris entre 150 et 400 Mbit/s et un débit montant de 20 à 40 Mbit/s. Mais dès le 18 juin, cette même formule passera à 42 995 FCFA par mois. La stratégie bien rodée du « prix d’appel » Cette hausse brutale met en lumière la stratégie commerciale mondiale d'Elon Musk.



Pour s'imposer sur un nouveau marché, Starlink casse généralement les prix à son lancement et maximise les débits afin d'attirer un maximum d’abonnés. Au Sénégal, l'accès au matériel (le kit standard combiné au transport via DHL) avait été fixé à 160 000 FCFA TTC. Une fois la base de clients captive solidement constituée et dépendante d'une connexion ultra-rapide, l’opérateur introduit des paliers de services payants ou augmente les mensualités.



Orange en embuscade : un match Orange-Starlink qui s’annonce serré Si Starlink pensait régner sans partage sur le ciel sénégalais, c'était sans compter sur la réplique immédiate de l’opérateur historique du pays. En effet, au moment précis où Starlink revoit ses tarifs à la hausse, Orange Sénégal vient de lancer sa propre offre satellitaire avec des arguments commerciaux particulièrement agressifs.



L’opérateur historique propose des frais d’accès ultra-compétitifs tournant autour de 50 000 FCFA (équipements inclus), contre les 160 000 FCFA de Starlink. Côté abonnement, Orange s'aligne sur l’ancien prix de son concurrent américain, soit 30 000 FCFA par mois, pour un débit certes inférieur, mais très honorable, de 100 Mbit/s. Face à ce nouveau paysage, une question cruciale se pose : les consommateurs sénégalais vont-ils accepter de payer près de 13 000 FCFA de plus par mois pour conserver les débits supersoniques de Starlink, ou vont-ils préférer la stabilité financière et la proximité de l'offre d'Orange ? Une chose est sûre : la guerre du satellite est déclarée au Sénégal. Match à suivre.