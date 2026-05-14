L.29 et L.30 : « Si la loi passe, Barthélémy Dias va retrouver la mairie de Dakar » (Bamba Fall)

Le maire de la Médina, Bamba Fall a, lors d’un rassemblement tenu dans sa commune, pris la parole devant ses partisans pour avertir que l’adoption de la réforme portant sur les articles L.29 et L.30 du code électoral ouvrirait la voie au retour de Barthélémy Dias à la tête de la ville de Dakar.



Dans son intervention, Bamba Fall invoque le principe de rétroactivité. Selon lui, si la nouvelle loi venait à être votée, ses dispositions s’appliqueraient aux situations passées, permettant ainsi à l’ancien maire de Dakar, écarté à la suite de sa condamnation judiciaire de recouvrer son éligibilité et, partant, de reprendre les rênes de la capitale sénégalaise.



Ces derniers jours, de vifs débats se poursuivent autour de la réforme du code électoral, notamment sur les conditions d’éligibilité et leurs effets potentiels sur Ousmane Sonko, frappé par des décisions de justice. Les articles L.29 et L.30 encadrent précisément les cas d’inéligibilité liés aux condamnations pénales, et leur révision suscite depuis plusieurs semaines des prises de position tranchées dans l’arène politique sénégalaise.



En brandissant le spectre du retour de Barthélémy Dias, Bamba Fall entend manifestement peser dans ce débat et alerter l’opinion sur une conséquence directe et redoutée de la réforme en cours.