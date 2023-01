Libération de Pape Alé Niang : Guy Marius Sagna avertit la presse et annonce un rassemblement samedi prochain devant l’hôpital principal de Dakar

Le combat continue contre l'emprisonnement de Pape Alé Niang et la liberté de la presse. Ce 4 janvier, à la maison de la presse Babacar Touré, plusieurs acteurs de la société civile, des journalistes et des élus locaux ont pris part à une manifestation contre les injustices que subit la presse sénégalaise.Comme à l’accoutumée, le député de l’opposition Guy Marius Sagna n'a pas manqué de fustiger l’attitude du président de la République et de son gouvernement. « Le député du peuple » ne passe pas par quatre-chemins, « tout le monde, en particulier, les acteurs de la presse, doivent se battre pour Pape Alé Niang (…) pour la liberté de presse, sinon demain, ça sera le tour d’un autre journaliste...