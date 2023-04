Levée du corps de Mame Less Camara : Le message du chef de l’État délivré par le porte-parole du gouvernement

Le ministre du commerce, de la consommation et des Pme a livré ce matin, le message du président Macky Sall à l’occasion de la levée du corps du journaliste Mame Less Camara décédé hier à l’hôpital principal de Dakar.

Abdou Karim Fofana affirme que « Mame Less Camara très connu pour son intégrité, sa discrétion, est un exemple dans le métier de journaliste. Le président de la République estime que Mame Less Camara est un véritable symbole de l’information qualitative. »Au nom du chef de l’État et de tout le gouvernement du Sénégal, Abdou Karim Fofana présente les condoléances à toute sa famille élargie (biologique et professionnelle) et souhaite que le disparu puisse être accueilli dans le paradis céleste.