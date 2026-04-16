Levée de fonds sur le marché régional : Le Sénégal cherche 658 milliards FCFA en trois mois

Le Sénégal entend mobiliser 658 milliards de francs CFA sur le marché financier régional de l’UMOA au cours du deuxième trimestre 2026, selon le programme publié par UMOA-Titres. Ce montant sera levé progressivement : 260 milliards en avril, 278 milliards en mai et 120 milliards en juin.



L’essentiel de ces ressources atteignant 68 % sera mobilisé sous forme d’obligations à long terme, afin de consolider la dette publique sur des maturités longues plutôt que de recourir massivement aux bons du Trésor à court terme.



La stratégie s’inscrit résolument dans une logique de financement local au sein de l’espace UMOA. Les autorités mettent en avant deux avantages majeurs : une moindre dépendance aux marchés internationaux de capitaux, souvent plus volatils et plus coûteux, et une réduction du risque de change que génèrent les emprunts libellés en devises étrangères.



À noter que le Sénégal cherche à diversifier ses sources de financement tout en maîtrisant le profil de sa dette, après les controverses suscitées par le recours à des instruments financiers complexes comme les opérations de Total Return Swap (TRS) révélées en début d’année.