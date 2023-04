Levée de corps du Pr Malick Ndiaye : tous unanimes sur le caractère de combattant du défunt.

Le défunt enseignant-chercheur, le Pr Malick Ndiaye, rappelé à Dieu dans la soirée du 25 avril sera enterré cet après-midi, à Touba. Plusieurs personnalités ont effectué le déplacement à la cérémonie de levée de son corps tenue à la grande mosquée de Mermoz. Ses collègues, collaborateurs et camarades de lutte ont tous marqué leur présence pour lui témoigner leur reconnaissance. Les ministres Moussa Baldé et Oumar Sarr ont qualifié le défunt d’intellectuel qui avait le courage de son engagement. L’ancien Premier ministre, Aminata Touré, quant à elle, a relevé sa fidélité et sa constance dans ses luttes. Guy Marius Sagna de son côté parle de perte pour l’Afrique et le Sénégal en particulier. Ils se sont tous remémorés des moments de compagnonnage avec le Pr Malick Ndiaye.