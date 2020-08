Levée de corps à l'Hôpital Principal : Un dernier hommage rendu à deux Hommes politiques qui ont marqué leur époque.

Deux grandes figures politiques ont reçu un hommage particulier ce matin à l'occasion de la levée de leurs corps à l'hôpital Principal de Dakar. Il s'agit précisément de Moustapha Sourang, ancien ministre de l'éducation nationale sous Wade, et de Alioune Badara Niang, ancien Pca de Amsa Assurances et par ailleurs membre fondateur du parti démocratique sénégalais où il a eu à accompagner Me Abdoulaye Wade dans tous ses combats politiques.

Le premier, descendant direct de Cheikh Ahmadou Bamba, fut enseignant à l'université de Dakar où il a été doyen de la Faculté des Sciences juridiques de 1984 à 1998 avant d'être le recteur de 1998 à 2001. Il deviendra en mai 2001, ministre de l'Éducation, un poste qu'il occupera jusqu'à sa nomination en tant que Ministre de la Justice, Garde des Sceaux. Il sera inhumé dans la ville sainte de Touba.



Quant à Alioune Badara Niang, il regagne sa dernière demeure à Bargny ce mercredi, sous la prière des proches, parents et amis.

Paix à leurs âmes!!!