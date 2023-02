Léthargie au sein de l'AFP : Le maire Mbaye Dione et la coordination régionale de Thiès sonnent la "révolte"

Accompagné de cadres, femmes et jeunes de l'Alliance des forces du Progrès (AFP), le responsable progressiste et maire de Ngoundiane, Mbaye Dione était ce weekend au fin fond du Cayor précisément à Niakhène dans le cadre du programme d'animation du parti. Il en a profité pour revenir sur la léthargie du parti progressiste qui depuis une dizaine d'années se fond dans la coalition BBY. "Nous pensons que l’AFP peut rester fidèle à l’objectif qui a été à sa création. Et, c’est de conquérir le pouvoir, de rester dans cette droite ligne et nous pensons qu'aujourd'hui, ce n’est pas avec des communiqués hebdomadaires ou mensuels qu’on pourra convaincre les Sénégalais", renseigne Mbaye Dione. Qui estime que l'AFP n'a jamais cessé de jouer pleinement son rôle dans son compagnonnage avec le BBY. "L’AFP a montré la preuve qu'il a toujours joué des rôles décisifs dans ce pays. Mais, depuis quelques années on a constaté une léthargie et nous pensons que cette léthargie a une responsabilité partagée entre nous autres qui avons la charge de diriger ce parti", a-t-il expliqué. C'est dans ce sillage qu'il a initié un vaste programme de massification et de remobilisation pour l'animation de l'AFP. "C’est pourquoi, en tant que responsable régional du parti, j’ai convié l’essentiel de mes camarades de la région autour d’un programme d’animation politique", fera-t-il savoir. Car pour lui, cela va permettre de consulter et de recueillir les avis de ses camarades progressistes sur les questions de l'heure. "Ces questions sont la vie du parti. Ces questions sont l’avenir du parti. Que faisons nous de l’AFP? Est-ce que nous devons continuer de nous arrimer au rythme des autres partis? Car, pour se faire respecter, l’AFP doit rester un parti fort. L’AFP doit être collée à ses ambitions", a-t-il tenu à faire remarquer. Selon lui, l'AFP regorge de cadres. Ainsi cette initiative va permettre, de donner plus d'attractivité à leur parti. "Nous n'avons pas d’autre ambition que de diriger ce pays, mais nous ne pouvons pas le faire si nous ne travaillons pas", a-t-il tenu à préciser.

Mbaye Dione a également félicité Alé Ndiaye à qui il a dédié une mention très honorable lors des dernières élections. "Ce genre de responsable, on en a besoin. Si nous multiplions les efforts, le parti va continuer à se massifier et rester collé à son objectif et demain il va diriger ce pays", a-t-il soutenu.