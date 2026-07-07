Ces faux débats qui éclipsent les véritables préoccupations des Sénégalais Par Ousmane Gandhy Ba


Ces faux débats qui éclipsent les véritables préoccupations des Sénégalais Par Ousmane Gandhy Ba
L'espace public sénégalais est aujourd'hui marqué par un débat politico-médiatique qui capte toute l'attention. 
Il alimente les plateaux de télévision, les émissions de radio,les réseaux sociaux et les chroniques de presse. Mais au fond, une question mérite d'être posée:à qui profite  réellement ce débat?

Le président Bassirou Diomaye Faye va créer son propre parti politique. Et après ?

Le PASTEF a lancé une opération de vente de cartes de membres. Et après ?

La coalition Diomaye Président mène une opération de débauchage de maires .Et après ?

Le sélectionneur national Pape Thiaw doit démissionner. Et après ?

Ces questions peuvent nourrir le débat démocratique. Elles ont leur place dans l'actualité. Mais elles ne devraient pas occuper toute la place, au point de faire oublier les véritables préoccupations des populations.

Même une partie de la presse semble être tombée dans le piège de ces débats stériles, au détriment des sujets qui touchent directement le quotidien des Sénégalais.

La première urgence,c'est la campagne agricole.
Nous sommes le 7 juillet. Les premières pluies sont tombées depuis la première quinzaine du mois de juin dans plusieurs régions du pays, notamment à Kédougou, Tambacounda, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et dans d'autres zones agricoles. Les cultivateurs ont déjà commencé les semis. Pourtant, les interrogations demeurent : où en est la distribution des semences ? Les engrais sont-ils disponibles en quantité suffisante ? Les producteurs disposent-ils du matériel agricole nécessaire pour réussir cette campagne ? Ces questions sont essentielles pour la sécurité alimentaire du pays, mais elles peinent à trouver une place dans le débat public.

La situation des producteurs de riz de la vallée du fleuve Sénégal est tout aussi préoccupante. Depuis 2025, de nombreux riziculteurs rencontrent des difficultés pour écouler leurs récoltes. Les stocks s'accumulent, les revenus baissent et les producteurs s'inquiètent pour l'avenir de leurs exploitations. Ce sujet, pourtant stratégique pour la souveraineté alimentaire du Sénégal, reste largement absent des discussions.

Autre défi majeur : les inondations. Chaque hivernage, des quartiers entiers sont envahis par les eaux, des familles perdent leurs biens et les infrastructures sont mises à rude épreuve. Les populations attendent des actions préventives, des investissements dans l'assainissement et une meilleure anticipation des risques. Pourtant, ce dossier semble relégué au second plan.

Le front social est également sous tension. Une grève générale des centrales syndicales est annoncée pour le 10 juillet. Les revendications portent notamment sur les salaires, les conditions de travail et le pouvoir d'achat. Il s'agit d'un enjeu majeur qui concerne des milliers de travailleurs et de familles.

Le chômage des jeunes constitue une autre urgence nationale. D'année en année, le taux de chômage demeure élevé malgré les nombreux programmes, fonds de financement et dispositifs de prêts destinés à promouvoir l'emploi et l'entrepreneuriat. Les jeunes attendent avant tout des emplois durables, des opportunités concrètes et des résultats mesurables. Il est légitime de s'interroger sur l'efficacité de ces politiques publiques et sur leur impact réel.

La crise économique continue, elle aussi, de peser lourdement sur les ménages. La cherté de la vie, le coût des denrées de première nécessité, les difficultés des entreprises et le chômage, notamment celui des jeunes, constituent des préoccupations quotidiennes auxquelles les citoyens attendent des réponses concrètes.

À moins d'un mois du Grand Magal de Touba, les préparatifs devraient également retenir toute l'attention. Les questions liées aux infrastructures, aux transports, à l'approvisionnement en eau et en électricité, à la santé, à l'assainissement et à la sécurité sont essentielles pour assurer le bon déroulement de ce grand rassemblement.Et 3 semaines, ce sera le gamou qui sera célébré dans nombre de localités 
L'insécurité est une autre source d'inquiétude. 

Les agressions, les cambriolages et diverses formes de criminalité sont régulièrement signalés dans plusieurs localités du pays. Les populations réclament davantage de sécurité et de mesures efficaces pour protéger les personnes et leurs biens.

Enfin, le contexte géopolitique de la sous-région mérite une attention particulière. La crise qui secoue le Mali, pays frontalier du Sénégal, représente un enjeu sécuritaire majeur pour toute l'Afrique de l'Ouest. Les risques liés à l'instabilité régionale, aux mouvements de populations et à la lutte contre le terrorisme devraient être suivis avec la plus grande vigilance.

Une démocratie a besoin de débats politiques, mais elle a surtout besoin d'un débat public qui reflète les préoccupations réelles de ses citoyens. La mission des médias n'est pas seulement de relayer les controverses du moment ; elle est aussi d'informer, d'alerter et de mettre en lumière les enjeux économiques, sociaux, agricoles et sécuritaires qui façonnent le quotidien des populations.

Le Sénégal mérite un débat public recentré sur l'essentiel. Les citoyens attendent des réponses sur l'agriculture, l'emploi, le coût de la vie, la sécurité, les inondations, la stabilité régionale et les grands rendez-vous nationaux. Ce sont ces sujets qui conditionnent leur quotidien et l'avenir du pays. Le reste ne doit pas faire oublier l'essentiel.
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Mardi 7 Juillet 2026
Dakaractu



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