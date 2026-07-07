Sandiara / Après la marche contre les usines : Aliou Gning brise le silence et lâche une bombe : « Le Président de la République est déjà saisi du dossier »


Sandiara / Après la marche contre les usines : Aliou Gning brise le silence et lâche une bombe : « Le Président de la République est déjà saisi du dossier »
Quelques jours après la marche organisée par le Mouvement pour la Sauvegarde de l'Intérêt de Sandiara contre l'implantation d'usines jugées polluantes, le maire de Sandiara, Aliou Gning, est enfin sorti de son silence.
Dans une déclaration accordée au micro de Dakaractu Mbour, le premier magistrat de la commune a tenu à apporter des éclaircissements sur un dossier qui suscite de vives inquiétudes au sein des populations.
D'entrée, Aliou Gning révèle un élément majeur : le Président de la République est déjà informé de cette affaire. Selon lui, une réunion s'est même tenue à la Présidence de la République afin d'examiner la situation liée à ces unités industrielles accusées par une partie des habitants d'être à l'origine de nuisances environnementales et de maladies.
Le maire est également revenu sur les conditions dans lesquelles ces usines se sont installées, ou doivent encore s'installer, en expliquant que ces projets suivent un processus encadré par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Se disant le premier concerné par cette situation en tant que maire de Sandiara, Aliou Gning affirme comprendre les inquiétudes des populations. Toutefois, il rappelle qu'en sa qualité de représentant de l'État dans sa commune et de républicain, il ne peut prendre part à une marche de contestation, son devoir étant de respecter les principes de légalité et les institutions de la République.
Le maire lance néanmoins un appel à toutes les bonnes volontés. Il invite toutes les personnes capables d'apporter des solutions à accompagner la commune afin que ce dossier soit traité dans le strict respect de la loi, des procédures administratives et des droits garantis par la République.
Cette sortie du maire intervient dans un contexte où le débat autour des usines de Sandiara prend de plus en plus d'ampleur. Entre préoccupations sanitaires, protection de l'environnement et impératifs de développement économique, le dossier est désormais suivi de près et pourrait connaître de nouveaux développements dans les prochaines semaines.
Autres articles
Mardi 7 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Dossier Khadim Ba : L’ASCODEM dénonce une détention arbitraire et interpelle le chef de l’État

Dossier Khadim Ba : L’ASCODEM dénonce une détention arbitraire et interpelle le chef de l’État - 07/07/2026

Grève du Front syndical: Le syndicat des travailleurs des grands trains du Sénégal s'aligne sur le mot d'ordre de grève

Grève du Front syndical: Le syndicat des travailleurs des grands trains du Sénégal s'aligne sur le mot d'ordre de grève - 07/07/2026

Par manque de moyens financiers, des maires de l' opposition ne seraient-ils pas contraints de se ranger derrière le Président Diomaye Faye ?

Par manque de moyens financiers, des maires de l' opposition ne seraient-ils pas contraints de se ranger derrière le Président Diomaye Faye ? - 07/07/2026

Ces faux débats qui éclipsent les véritables préoccupations des Sénégalais Par Ousmane Gandhy Ba

Ces faux débats qui éclipsent les véritables préoccupations des Sénégalais Par Ousmane Gandhy Ba - 07/07/2026

Femmes et industrie verte : Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) ausculte les angles morts de sa transformation agroalimentaire

Femmes et industrie verte : Le Bureau de Mise à Niveau (BMN) ausculte les angles morts de sa transformation agroalimentaire - 07/07/2026

Sommet de l’Otan: les Européens doivent “parler d’une seule voix” et espèrent éviter la colère de Trump

Sommet de l’Otan: les Européens doivent “parler d’une seule voix” et espèrent éviter la colère de Trump - 07/07/2026

Injures publiques et discours contraires aux bonnes mœurs contre le PCA de l’ISRA : un couple placé sous mandat de dépôt

Injures publiques et discours contraires aux bonnes mœurs contre le PCA de l’ISRA : un couple placé sous mandat de dépôt - 07/07/2026

L’attractivité du Sénégal ne se construira pas sur l’affaiblissement du droit du travail

L’attractivité du Sénégal ne se construira pas sur l’affaiblissement du droit du travail - 07/07/2026

Crack de cocaïne, convoyeurs et fournisseur nigérian : le réseau de Khadidjatou Ndir cerné entre Rufisque et les Parcelles Assainies

Crack de cocaïne, convoyeurs et fournisseur nigérian : le réseau de Khadidjatou Ndir cerné entre Rufisque et les Parcelles Assainies - 07/07/2026

Le plus grand danger pour la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) n’est pas une enquête. Le véritable danger, c’est le doute, l’opacité et le silence.

Le plus grand danger pour la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) n’est pas une enquête. Le véritable danger, c’est le doute, l’opacité et le silence. - 07/07/2026

Finances publiques : les recettes fiscales bondissent à 757,8 milliards de francs CFA

Finances publiques : les recettes fiscales bondissent à 757,8 milliards de francs CFA - 07/07/2026

Moustapha Tall face à la Société générale : le contentieux bancaire repart en appel

Moustapha Tall face à la Société générale : le contentieux bancaire repart en appel - 07/07/2026

Badou Ndao, ancien douanier charge Cheikh Diba : « Si le dossier Khadim Ba a traîné, c’est de la responsabilité du ministre »

Badou Ndao, ancien douanier charge Cheikh Diba : « Si le dossier Khadim Ba a traîné, c’est de la responsabilité du ministre » - 07/07/2026

La Tanzanie entre appels à manifester contre les violences politiques et peur de la répression

La Tanzanie entre appels à manifester contre les violences politiques et peur de la répression - 07/07/2026

Mbour : abandonnée par son ex-concubin, S. Sané réclame justice pour près de 10 millions FCFA

Mbour : abandonnée par son ex-concubin, S. Sané réclame justice pour près de 10 millions FCFA - 07/07/2026

Affaire du vol des 100 millions : l’etuduant A. Sarr et ses co-accusés condamnés respectivement à 6 et un mois de prison ferme

Affaire du vol des 100 millions : l’etuduant A. Sarr et ses co-accusés condamnés respectivement à 6 et un mois de prison ferme - 07/07/2026

Terrains vendus sur WhatsApp : le courtier non-voyant condamné pour complicité d’escroquerie

Terrains vendus sur WhatsApp : le courtier non-voyant condamné pour complicité d’escroquerie - 07/07/2026

Emmanuel Macron en visite à Damas pour renforcer les liens économiques entre la France et la Syrie

Emmanuel Macron en visite à Damas pour renforcer les liens économiques entre la France et la Syrie - 07/07/2026

“Notre système fonctionnent ainsi”: la FIFA et Infantino réagissent à la polémique Balogun

“Notre système fonctionnent ainsi”: la FIFA et Infantino réagissent à la polémique Balogun - 07/07/2026

Iran: une marée humaine dans la ville sainte de Qom au quatrième jour des obsèques d'Ali Khamenei

Iran: une marée humaine dans la ville sainte de Qom au quatrième jour des obsèques d'Ali Khamenei - 07/07/2026

Neuf policiers tués par des hommes armés près d’un projet de barrage au Pakistan

Neuf policiers tués par des hommes armés près d’un projet de barrage au Pakistan - 07/07/2026

​L'argent, le grand silence de nos couples (Paul Sédar Ndiaye)

​L'argent, le grand silence de nos couples (Paul Sédar Ndiaye) - 07/07/2026

333 saints, une ville, un mystère : plongée au cœur de la cité interdite

333 saints, une ville, un mystère : plongée au cœur de la cité interdite - 07/07/2026

Séismes au Venezuela: le bilan monte à 3.535 morts

Séismes au Venezuela: le bilan monte à 3.535 morts - 07/07/2026

Grande recomposition politique : Cheikh Issa Sall fait un pas vers Diomaye et réclame une place parmi les fondateurs du futur grand parti présidentiel...

Grande recomposition politique : Cheikh Issa Sall fait un pas vers Diomaye et réclame une place parmi les fondateurs du futur grand parti présidentiel... - 07/07/2026

Coopération Emirats Arabes Unis-Sénégal: : Le PR Bassirou Diomaye Faye a reçu le ministre d'État Emirati chargé des Affaires africaines

Coopération Emirats Arabes Unis-Sénégal: : Le PR Bassirou Diomaye Faye a reçu le ministre d'État Emirati chargé des Affaires africaines - 06/07/2026

Affaire ASER: Le Président Bassirou Diomaye Faye félicite le journaliste Bachir Fofona pour son ouvrage « Aveux signés, datés et envoyés »

Affaire ASER: Le Président Bassirou Diomaye Faye félicite le journaliste Bachir Fofona pour son ouvrage « Aveux signés, datés et envoyés » - 06/07/2026

Naissance annoncée d’un parti présidentiel : Le mouvement MIMI 2024 salue une « initiative historique » du PR Bassirou Diomaye Faye

Naissance annoncée d’un parti présidentiel : Le mouvement MIMI 2024 salue une « initiative historique » du PR Bassirou Diomaye Faye - 06/07/2026

Baccalauréat 2026 au Lycée de Parcelles Assainies : 100 % de réussite en série S1 au jury 1454

Baccalauréat 2026 au Lycée de Parcelles Assainies : 100 % de réussite en série S1 au jury 1454 - 06/07/2026

France - Paraguay : Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes envers Mbappé, qui réplique sur X

France - Paraguay : Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes envers Mbappé, qui réplique sur X - 06/07/2026

RSS Syndication