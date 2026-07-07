Sandiara / Après la marche contre les usines : Aliou Gning brise le silence et lâche une bombe : « Le Président de la République est déjà saisi du dossier »

Quelques jours après la marche organisée par le Mouvement pour la Sauvegarde de l'Intérêt de Sandiara contre l'implantation d'usines jugées polluantes, le maire de Sandiara, Aliou Gning, est enfin sorti de son silence.

Dans une déclaration accordée au micro de Dakaractu Mbour, le premier magistrat de la commune a tenu à apporter des éclaircissements sur un dossier qui suscite de vives inquiétudes au sein des populations.

D'entrée, Aliou Gning révèle un élément majeur : le Président de la République est déjà informé de cette affaire. Selon lui, une réunion s'est même tenue à la Présidence de la République afin d'examiner la situation liée à ces unités industrielles accusées par une partie des habitants d'être à l'origine de nuisances environnementales et de maladies.

Le maire est également revenu sur les conditions dans lesquelles ces usines se sont installées, ou doivent encore s'installer, en expliquant que ces projets suivent un processus encadré par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Se disant le premier concerné par cette situation en tant que maire de Sandiara, Aliou Gning affirme comprendre les inquiétudes des populations. Toutefois, il rappelle qu'en sa qualité de représentant de l'État dans sa commune et de républicain, il ne peut prendre part à une marche de contestation, son devoir étant de respecter les principes de légalité et les institutions de la République.

Le maire lance néanmoins un appel à toutes les bonnes volontés. Il invite toutes les personnes capables d'apporter des solutions à accompagner la commune afin que ce dossier soit traité dans le strict respect de la loi, des procédures administratives et des droits garantis par la République.

Cette sortie du maire intervient dans un contexte où le débat autour des usines de Sandiara prend de plus en plus d'ampleur. Entre préoccupations sanitaires, protection de l'environnement et impératifs de développement économique, le dossier est désormais suivi de près et pourrait connaître de nouveaux développements dans les prochaines semaines.