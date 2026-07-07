Injures publiques et discours contraires aux bonnes mœurs contre le PCA de l’ISRA : un couple placé sous mandat de dépôt

Un couple connu pour ses prises de position sur les réseaux sociaux



Sur les réseaux sociaux, Mamadou Makhtar Diop et son épouse Amy Lô sont présentés comme connus pour leur opposition à Pastef. Mais ce sont surtout des publications diffusées sur Facebook qui ont déclenché la procédure judiciaire rapportée par Libération.



D’après le journal, ces publications ont motivé une plainte déposée par Mbaye Sylla Khouma, président du conseil d’administration de l’ISRA.



Interpellation par la DSC



À la suite de cette plainte, le couple a été interpellé puis déféré au parquet par la Division spéciale de cybersécurité. Les faits visés portent sur des injures publiques et des discours contraires aux bonnes mœurs, selon les éléments rapportés par Libération.



Cette procédure intervient dans un contexte où les publications sur les réseaux sociaux font de plus en plus l’objet de poursuites, notamment lorsqu’elles donnent lieu à des plaintes pour atteinte à l’honneur ou à la réputation.



Mandat de dépôt et jugement en flagrant délit



Après leur présentation au parquet, Mamadou Makhtar Diop et Amy Lô ont été placés sous mandat de dépôt. Libération indique que le couple doit être jugé en flagrant délit ce mercredi.



L’audience devrait permettre de préciser le contenu exact des publications mises en cause, ainsi que les arguments de la partie plaignante et de la défense.