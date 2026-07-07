Le plus grand danger pour la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) n’est pas une enquête. Le véritable danger, c’est le doute, l’opacité et le silence.


Le plus grand danger pour la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) n’est pas une enquête. Le véritable danger, c’est le doute, l’opacité et le silence.
Lorsqu’une institution est confrontée à des accusations, à des soupçons ou à des controverses persistantes, la seule réponse crédible est de faire toute la lumière sur les faits. Une enquête de la DIC permettrait d’établir la vérité, d’identifier d’éventuelles responsabilités si des irrégularités sont constatées et d’innocenter ceux contre qui aucune faute ne serait retenue.

Le football sénégalais appartient à toute une nation, pas à quelques individus. Les joueurs, les clubs, les supporters et les partenaires méritent une gestion transparente, exemplaire et responsable.

Chaque jour sans clarification nourrit les rumeurs, fragilise la crédibilité de la FSF et détourne l’attention des véritables enjeux sportifs. Il est temps d’arrêter ce saignement institutionnel en privilégiant la vérité plutôt que les spéculations.

Une enquête n’est pas une condamnation. C’est un acte de transparence, de responsabilité et de respect envers tous ceux qui font vivre le football sénégalais. Si tout est conforme, la FSF en sortira renforcée. Si des manquements sont établis, ils devront être corrigés dans l’intérêt supérieur du football sénégalais.

La vérité ne doit jamais faire peur. C’est elle qui protège les institutions et garantit leur crédibilité.

Birahim kane
Bigkane42@gmail.com
Autres articles
Mardi 7 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Sommet de l’Otan: les Européens doivent “parler d’une seule voix” et espèrent éviter la colère de Trump

Sommet de l’Otan: les Européens doivent “parler d’une seule voix” et espèrent éviter la colère de Trump - 07/07/2026

Injures publiques et discours contraires aux bonnes mœurs contre le PCA de l’ISRA : un couple placé sous mandat de dépôt

Injures publiques et discours contraires aux bonnes mœurs contre le PCA de l’ISRA : un couple placé sous mandat de dépôt - 07/07/2026

L’attractivité du Sénégal ne se construira pas sur l’affaiblissement du droit du travail

L’attractivité du Sénégal ne se construira pas sur l’affaiblissement du droit du travail - 07/07/2026

Crack de cocaïne, convoyeurs et fournisseur nigérian : le réseau de Khadidjatou Ndir cerné entre Rufisque et les Parcelles Assainies

Crack de cocaïne, convoyeurs et fournisseur nigérian : le réseau de Khadidjatou Ndir cerné entre Rufisque et les Parcelles Assainies - 07/07/2026

Finances publiques : les recettes fiscales bondissent à 757,8 milliards de francs CFA

Finances publiques : les recettes fiscales bondissent à 757,8 milliards de francs CFA - 07/07/2026

Moustapha Tall face à la Société générale : le contentieux bancaire repart en appel

Moustapha Tall face à la Société générale : le contentieux bancaire repart en appel - 07/07/2026

Badou Ndao, ancien douanier charge Cheikh Diba : « Si le dossier Khadim Ba a traîné, c’est de la responsabilité du ministre »

Badou Ndao, ancien douanier charge Cheikh Diba : « Si le dossier Khadim Ba a traîné, c’est de la responsabilité du ministre » - 07/07/2026

La Tanzanie entre appels à manifester contre les violences politiques et peur de la répression

La Tanzanie entre appels à manifester contre les violences politiques et peur de la répression - 07/07/2026

Mbour : abandonnée par son ex-concubin, S. Sané réclame justice pour près de 10 millions FCFA

Mbour : abandonnée par son ex-concubin, S. Sané réclame justice pour près de 10 millions FCFA - 07/07/2026

Affaire du vol des 100 millions : l’etuduant A. Sarr et ses co-accusés condamnés respectivement à 6 et un mois de prison ferme

Affaire du vol des 100 millions : l’etuduant A. Sarr et ses co-accusés condamnés respectivement à 6 et un mois de prison ferme - 07/07/2026

Terrains vendus sur WhatsApp : le courtier non-voyant condamné pour complicité d’escroquerie

Terrains vendus sur WhatsApp : le courtier non-voyant condamné pour complicité d’escroquerie - 07/07/2026

Emmanuel Macron en visite à Damas pour renforcer les liens économiques entre la France et la Syrie

Emmanuel Macron en visite à Damas pour renforcer les liens économiques entre la France et la Syrie - 07/07/2026

“Notre système fonctionnent ainsi”: la FIFA et Infantino réagissent à la polémique Balogun

“Notre système fonctionnent ainsi”: la FIFA et Infantino réagissent à la polémique Balogun - 07/07/2026

Iran: une marée humaine dans la ville sainte de Qom au quatrième jour des obsèques d'Ali Khamenei

Iran: une marée humaine dans la ville sainte de Qom au quatrième jour des obsèques d'Ali Khamenei - 07/07/2026

Neuf policiers tués par des hommes armés près d’un projet de barrage au Pakistan

Neuf policiers tués par des hommes armés près d’un projet de barrage au Pakistan - 07/07/2026

​L'argent, le grand silence de nos couples (Paul Sédar Ndiaye)

​L'argent, le grand silence de nos couples (Paul Sédar Ndiaye) - 07/07/2026

333 saints, une ville, un mystère : plongée au cœur de la cité interdite

333 saints, une ville, un mystère : plongée au cœur de la cité interdite - 07/07/2026

Séismes au Venezuela: le bilan monte à 3.535 morts

Séismes au Venezuela: le bilan monte à 3.535 morts - 07/07/2026

Grande recomposition politique : Cheikh Issa Sall fait un pas vers Diomaye et réclame une place parmi les fondateurs du futur grand parti présidentiel...

Grande recomposition politique : Cheikh Issa Sall fait un pas vers Diomaye et réclame une place parmi les fondateurs du futur grand parti présidentiel... - 07/07/2026

Coopération Emirats Arabes Unis-Sénégal: : Le PR Bassirou Diomaye Faye a reçu le ministre d'État Emirati chargé des Affaires africaines

Coopération Emirats Arabes Unis-Sénégal: : Le PR Bassirou Diomaye Faye a reçu le ministre d'État Emirati chargé des Affaires africaines - 06/07/2026

Affaire ASER: Le Président Bassirou Diomaye Faye félicite le journaliste Bachir Fofona pour son ouvrage « Aveux signés, datés et envoyés »

Affaire ASER: Le Président Bassirou Diomaye Faye félicite le journaliste Bachir Fofona pour son ouvrage « Aveux signés, datés et envoyés » - 06/07/2026

Naissance annoncée d’un parti présidentiel : Le mouvement MIMI 2024 salue une « initiative historique » du PR Bassirou Diomaye Faye

Naissance annoncée d’un parti présidentiel : Le mouvement MIMI 2024 salue une « initiative historique » du PR Bassirou Diomaye Faye - 06/07/2026

Baccalauréat 2026 au Lycée de Parcelles Assainies : 100 % de réussite en série S1 au jury 1454

Baccalauréat 2026 au Lycée de Parcelles Assainies : 100 % de réussite en série S1 au jury 1454 - 06/07/2026

France - Paraguay : Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes envers Mbappé, qui réplique sur X

France - Paraguay : Une sénatrice paraguayenne tient des propos racistes envers Mbappé, qui réplique sur X - 06/07/2026

Dakar Dem Dikk inaugure son Centre de Commandement de l’Exploitation et accélère sa transformation numérique

Dakar Dem Dikk inaugure son Centre de Commandement de l’Exploitation et accélère sa transformation numérique - 06/07/2026

«L'évaluation des politiques publiques au Sénégal 🇸🇳 :clé d'une gouvernance systémique entre contraintes et renouveau »Par Souleymane Zakaria Cissokho

«L'évaluation des politiques publiques au Sénégal 🇸🇳 :clé d'une gouvernance systémique entre contraintes et renouveau »Par Souleymane Zakaria Cissokho - 06/07/2026

Saint-Louis : Mévente dans la filière riz, les producteurs de la vallée réclament le départ du ministre Serigne Gueye Diop

Saint-Louis : Mévente dans la filière riz, les producteurs de la vallée réclament le départ du ministre Serigne Gueye Diop - 06/07/2026

Pastef-MONCAP : Khoureychi Thiam dénonce son éviction des groupes WhatsApp

Pastef-MONCAP : Khoureychi Thiam dénonce son éviction des groupes WhatsApp - 06/07/2026

A mi-mandat, Macky avait pris son envol : Pastef blablate ! Par (ABC)

A mi-mandat, Macky avait pris son envol : Pastef blablate ! Par (ABC) - 06/07/2026

[ Contribution] Créer un parti autour du Président Bassirou Diomaye Faye : une nécessité politique pour la stabilité institutionnelle ?

[ Contribution] Créer un parti autour du Président Bassirou Diomaye Faye : une nécessité politique pour la stabilité institutionnelle ? - 06/07/2026

RSS Syndication