« Les magistrats veulent simplement être mieux outillés» (Demba Kandji, premier président de la Cour d’appel)

Le modérateur de l’atelier organisé ce samedi 7 mars par l’Union des magistrats du Sénégal (Ums) a fait intervenir le premier président de la Cour d’appel de Dakar sur la promulgation de la loi portant criminalisation du viol et de la pédophilie. Et, Demba Kandji a lancé un message aux autorités qui devraient donner un sérieux coup de barre pour l'atteinte des objectifs escomptés. «Les magistrats veulent simplement être mieux outillés», a demandé le juge Kandji

Selon lui, il faut mutualiser les efforts pour le suivi de l’effectivité de l’application de la loi n° 2020 - 05 modifiant la loi n° 65 - 60 du 21 juillet 1965. La démarche consistera également, si l’on croit au juge, à « réarmer, rééquiper et encadrer, par une formation, l’Officier de police judiciaire (Opj). Ce, pour qu’il puisse confectionner un procès-verbal susceptible de nourrir les débats dans le sens voulu par le législateur ».

Le défi, selon Demba Kandji, c'est d'arriver à une meilleure application de la loi n° 2020 - 05 modifiant la loi n° 65 - 60 du 21 juillet 1965 portant criminalisation du viol et de la pédophilie. Il souhaiterait que ceux qui rendent la justice s’entourent des moyens techniques et scientifiques qui pourraient minimiser les erreurs judiciaires.