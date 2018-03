Les femmes rurales face aux défis de l'émergence socio-économique (Par Yéro Guisse)

Au Sénégal les femmes sont utilisées comme masse de manœuvre dans les opérations de mobilisation sociale. Leur engagement a démontré que fréquemment elles ont été à la pointe de l’action. Très actives dans l’économie rurale, elles sont toutefois bloquées par des obstacles qui entravent leur épanouissement comme l’analphabétisme, la méconnaissance de leurs droits, les préjugés hérités de la culture et véhiculés par elles-mêmes.

Dans ce monde rural en transformation rapide, et qui s'ouvre chaque jour davantage sur l'extérieur, les femmes tentent d'adapter leur comportement. La patience est la valeur de référence des femmes rurales dans leur vie de couple. Elles apprennent très tôt l'efficacité de la réserve et de la patience, autant que les risques et les déboires possibles d'une opposition ouverte.

La ségrégation sexuelle, l'importance des relations sociales au sein des familles étendues et des quartiers, ont incité les femmes sénégalaises à se regrouper, que ce soit dans des échanges quotidiens aussi banals que des conversations autour du puits, ou pour faire face ensemble à des situations de crise, s'appuyant sur des réseaux qui dépassent les liens familiaux de solidarité pour répondre à des problèmes ponctuels.

Les associations de femmes existent depuis plusieurs générations. Il s'agit d'organisations basées sur le travail collectif, surtout agricole, des femmes. Les femmes se voient allouer un champ collectif dont la production leur appartient, ou elles exploitent ellesmêmes les champs de quelqu'un d'autre moyennant rétribution. L'argent ainsi récolté est conservé dans une caisse commune et peut servir à l'une des membres à faire face aux frais de l'une ou l'autre cérémonie, à des frais de santé, à faire du petit commerce. Des fonds peuvent aussi être empruntés à titre individuel. Ces groupements montrent l'habitude des femmes à travailler ensemble et se regrouper de manière informelle.

Les femmes rurales restent avant tout préoccupées de l'amélioration des conditions de vie matérielles de leur famille. Les obstacles sont nombreux, qui empêchent que ces groupements soient porteurs de changement dans le domaine social et politique. La pauvreté croissante dans les zones rurales est, certes l'occasion pour les femmes d'acquérir plus de responsabilités au sein du ménage. Ces responsabilités ne représentent cependant qu'une charge supplémentaire si elles ne s'accompagnent pas d'un changement de mentalité et d'un nouveau partage des pouvoirs.

Pour résoudre ces problèmes auxquels les femmes sont confrontés, il est aujourd’hui important fondamental de contribuer au renforcement des droits des femmes rurales en vue de promouvoir leur insertion sociale et économique, afin de leur permettre l’accès équitable aux droits d’opportunité économique, exprimer et développer leurs connaissances, leurs capacités et leurs talents et ainsi améliorer leur condition de vie et celle de leurs familles.



Yero Guisse

Blogueur, Rédacteur Web

