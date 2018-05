Les femmes de REWMI se lancent un défi : « Nous dépasserons les 65.000 signatures … on vise le million »

L’association des femmes de REWMI a fait face à la presse cet après-midi du vendredi au Centre de formation municipal de Grand Dakar. Une rencontre qui avait pour but de sensibiliser les militants sur la procédure électorale et de dérouler leur feuille de route en direction de la prochaine présidentielle de 2019.



Le porte-parole du jour a annoncé que le nombre de signatures qu’elles visent dépasse le nombre prédéfini. Le million de signatures est recherché et elles croient dur comme fer que leur leader Idrissa Seck va remporter les élections dès le premier tour...