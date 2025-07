« Les esprits sont parmi nous! » : À Dakar, la communauté Lébou lève le voile sur un rituel ancestral contre la violence

En ce 13 juillet 2025, au Pënc de Santhiaba, une vibrante prière collective a secoué les fondations spirituelles de Dakar. Sous l’égide du Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, la cérémonie « Niaanou Ndakarou » et « Saarraakou Ndakarou » a rassemblé imams, chefs traditionnels, notables et citoyens autour d’un rituel aussi ancien que puissant. Ce moment intense de récitation coranique par les douze pënc de Dakar n'était pas une simple tradition : c’était un cri mystique lancé contre les forces obscures qui, selon les dignitaires, alimentent les tensions et violences qui rongent le pays.







Le Grand Serigne a rappelé l’origine multiséculaire de cette cérémonie, née au tournant du XIXe siècle, et réaffirmé son ancrage dans l’identité dakaroise et sénégalaise : « Ce n’est pas une prière des Lébou seulement. C’est une prière de Dakar, pour tout le Sénégal ». Mais cette année, l’alarme est plus vive : « Les mauvais esprits sont parmi nous », martèle-t-il, accusant ces forces invisibles d’alimenter l’instabilité sociale. Les prières, soutenues par l’imam ratib Alioune Moussa Samb, ont donc été dirigées vers la restauration de la paix, de la foi et d’un nouvel équilibre spirituel.



Ce dimanche n’était que la première étape. Le lendemain, 14 juillet, une seconde partie du rituel ,secrète, cabalistique doit être menée par les Soumbars, gardiens du sacré. Alors que le pays vacille entre crise et chaos, Dakar semble avoir réveillé sa mémoire ancestrale pour invoquer une paix que ni la politique, ni la force ne parviennent à imposer.