Les Lions en 4-4-2 avec Alfred Gomis dans les buts face au Madagascar

Les Lions devraient évoluer en 4-4-2 ce dimanche 11h30 GMT au Stade stade municipal de Mahamasina face au Madagascar. Ils devraient se présenter dans une configuration avec un milieu récupérateur composé de Alfred Ndiaye et Cheikhou Kouaté. Dans les buts, le gardien Alfred Gomis devrait être aligné au coup d’envoi si on se fie à la mise en place effectuée le veille au stade de la compétition.



En charnière centrale, Kalidou Koulibaly devrait être associé à Salif Sané, alors que Moussa Konaté devrait l’être en pointe à Sadio Mané. Enfin, le côté gauche sera vraisemblablement animé par Adama Mbengue et Diao Baldé Keïta, alors qu’à droite, ce sont Lamine Gassama et Ismaela Sarr qui devraient être titularisés.



Le onze du Sénégal



Alfred Gomis – Lamine Gassama, Salif Sané, Kalidou Koulibaly, Adama Mbengue – Alfred Ndiaye, Cheikhou Kouyaté – Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Diao Baldé – Moussa Konaté