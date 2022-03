Le commissaire général du Sénégal à l’exposition universelle de Dubaï 2020 a reçu le directeur du pavillon des États-Unis ce mardi avant de se rendre à son pavillon non loin de celui du pays de Téranga. Jim Core, a présenté au Dr Malick Diop et à ses équipes, les potentialités de l’Amérique qui peut bel et bien être un partenaire du Sénégal dans plusieurs domaines économiques.



Le commissaire général du Sénégal a découvert la première photo panoramique à 360° prise par le rover Mars Persévérance de la NASA le 21 février 2021. En effet, cette image haute définition de Jezero Crater a été composée sur terre, nous dit-on, à partir de 142 photographies individuelles prises par Mastcam-Zle Sol 3, le troisième jour martien de la mission. La mission Persévérance a accompli l'enregistrement audio à la surface de Mars au vol avec le tout premier avion motorisé de Mars.



Le Sénégal a aussi découvert les images majestueuses qui ne représentent qu'une poignée des paysages divers et magnifiques des 423 sites du parc national américain. Il nous a été expliqué d’ailleurs, que depuis 1916, le National Park Service gère ces joyaux de la nature et du patrimoine tout en accueillant chaque année des millions de visiteurs nationaux et internationaux.



Les météorites martiennes ont aussi attiré l’attention des visiteurs. En effet, celles-ci se forment lorsque les débris d'un impact important atteignent leur vitesse de fuite et quittent le champ gravitationnel de la planète. Finalement, certains des débris pourraient intercepter la trajectoire de Barth. La plupart des météorites martiennes ont été trouvées en Antarctique ou au Sahara parce que la croûte noire qui se forme lorsque la météorite brûle dans l'atmosphère terrestre se détache clairement de la neige et du sable. « Cette météorite martienne particulière a été trouvée en Antarctique. Depuis 1976, des équipes de scientifiques ont mené des chasses de spécimens sonores pour le programme Antarctique de recherche de météorites (ANSMET) » nous informe-t-on.



Dans le domaine spatial, le Sénégal a aussi attiré l’attention. Entre le 11 et le 14 décembre 1972, les astronautes d'Apollo 17 Eugene Cernan et Harrison "Jack" Schmitt ont exploré les bords de Mare Serenitatis (Sea of Serenity), une surface sombre de plein hana 8 Moon. Au cours d'un moonwalk, Schmitt, un géologue, a vu une roche qui se démarque des autres en raison de sa grande taille et de son absence de cristallisation typique. Cette roche vieille de 3.8 milliards d'années, plus de 99% des roches trouvées sur Terre, a fourni le fragment exposé ici.



Les parcs également nombreux aux États-Unis, ont été visités par les équipes du Sénégal, dirigées par le Dr Malick Diop. Il en existe plusieurs comme celui de de Drviortugas, à Floride, de Yosemite en Californie, le Parc national de Grand Canyon, en Arizona, le Parc national de Bryce canyon à Utah, le Parc national de Glacier à Alaska ou encore le Parc national du Minnesota.