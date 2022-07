Législatives2022 : « Nous voulons les 5.500 membres des AVEC et des Badiénou Goxx de manière totale! » (Abdoulaye Diouf Sarr).

Durant les échanges avec les groupements de femmes de Yoff, le candidat à la députation de la commune, Abdoulaye Diouf Sarr, a sollicité le soutien des femmes pour une écrasante victoire au soir du 31 juillet prochain.



« Nous voulons les 5.500 membres des AVEC et des Badiénou Goxx de manière totale », a-t-il dit aux femmes venues des différents quartiers de Yoff. Pour sa part, Alioune Ndoye a renseigné par le biais de Diouf Sarr, que Yoff est 4ème sur la liste nationale. Il a appelé les femmes de Yoff à soutenir leur fils. Abdoulaye Diouf Sarr a promis un appui de 95 millions FCFA aux femmes pour leur autonomisation.

Le programme de la campagne électorale a débuté sur une rencontre des responsables avec les chefs coutumiers du village Lébou tenue au centre d’incubation de Yoff. Il s’en est suivi des visites auprès des chefs religieux, notamment, une entrevue avec le guide Mouhamadou Lamine Lahi, à Layène et avec l’imam ratib de Yoff. Alioune Ndoye, Abdoulaye Diouf Sarr, Abdou Karim Fofana, Bamba Fall et les autres responsables de la coalition BBY se sont rendus ensemble au quai de pêche de Yoff pour rencontrer les acteurs dans la commune. Deux (2) moteurs de pêche ont été offerts sur place par Alioune Ndoye. La campagne de la journée s’est bouclée par un grand rassemblement à la place Pencüm Yoff où les différents responsables ont été reçus par le réseau des calebasses And Daan Doolé, les Badiénou Goxx et les femmes de Yoff...