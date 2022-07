Législatives2022 / Ndiaffate : La candidate de Bby, Astou Ndiaye, organise une cérémonie de récital du Saint Coran et sensibilise la population sur l'enjeu des législatives.

La candidate de Bby dans le département de Kaolack a démarré sa campagne à travers des activités de proximité dans les différents villages et hameaux.



Ce matin, une cérémonie de récital du Saint Coran a été initiée dans sa commune à Ndiaffate où elle a réuni les religieux, les notables, les femmes et les jeunes afin que la coalition Benno Bokk Yakaar sorte victorieuse de cette élection, notamment dans le département de Kaolack.



Astou Ndiaye a demandé à ses administrés de voter massivement la liste de Bby pour permettre au Président Macky Sall d'avoir une majorité écrasante à l’Assemblée nationale.



Une caravane va sillonner le département de Kaolack dans les prochaines heures pour être en contact avec les populations des localités les plus reculées...