Législatives2022 : Diouma D. Diakhaté en mission à Ziguinchor, joue au « sapeur-pompier »

Sans répit, Diouma Dieng Diakhaté fait une campagne tous azimuts : que ce soit dans sa ville de Rusfique où elle a participé au financement de la campagne, à Zinguinchor où elle est missionnaire du Président Macky Sall aux côtés des ministres Cheikh Tidiane Gadio et El Hadj Kassé en plus de l’ancien maire de Yène, le Pr Gorgui Ciss, que dans son quartier résidentiel des Almadies.

En mission dans la capitale Sud, où elle ne milite pas, l’icône du stylisme sénégalais a consenti un effort financier pour appuyer ses camardes de Benno Bokk Yakaar. En outre, dans le cadre de cette mission, elle participe activement avec les autres membres de la délégation, au renforcement de la coalition présidentielle en travaillant pour l'unité et le rassemblement des responsables locaux...