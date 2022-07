Législatives2022 / Clôture visite chez les religieux : Amadou Ba compte accélérer la « cadence » afin d'effacer l'opposition...

Après presqu'une semaine de visite de courtoisie chez les chefs religieux de l'arrondissement des Parcelles Assainies, le ministre Amadou Ba, deuxième sur la liste nationale de la coalition présidentielle, dit avoir fait des premiers pas importants et compte accélérer la cadence en allant pour le reste vers les femmes et les jeunes de la localité et au plan national.



« Le début de la campagne a coïncidé avec la fête de la Tabaski et à la sortie de cette fête, il fallait que nous allions à la rencontre des personnalités religieuses de la localité. Nous allons d'abord leur demander pardon et des prières à l'endroit du pays et la coalition BBY pour que son programme puisse aboutir, pour qu'au soir du 31 juillet, la coalition BBY remporte largement les élections... », a déclaré le ministre, Amadou Ba.



Il terminera en précisant qu'il est sur la liste nationale, raison pour laquelle il se battra pour collecter le maximum de votes favorables...