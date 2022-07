Législatives2022 / Clôture des visites : les militants de Go Faye réservent un l’accueil chaleureux à Amadou Ba

Le responsable politique de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, en phase de boucler sa campagne électorale, a multiplié ses visites de proximité. Accompagné du ministre Mbaye Niang et de l’ancien candidat à la mairie des Parcelles, Go Faye, ainsi que de ses militants, Amadou Ba a encore sillonné la plupart des meetings organisés dans sa commune par ses militants. À l’unité 26 et 11 des Parcelles, les jeunes ont encore réitéré leurs engagements. Ils comptent accompagner leur leader Go Faye, qui a rejoint les rangs de l’APR depuis le début de la campagne.