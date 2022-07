Législatives à Kaolack : 13 associations décident de soutenir Pape Demba Bitèye.

La tête de liste départementale de Benno Bokk Yakaar à Kaolack, a été reçu à Sam par les membres d'une grande fédération à Kaolack dénommée "Mafia Kacc Kacci".



Au cours de cette rencontre, la plate-forme forte de ses 13 associations réparties dans tout kaolack, a décidé de se ranger derrière Pape Demba Bitèye.



Ce dernier en a profité pour faire un important discours devant les jeunes et les femmes de cette ville. À le croire, l'idée est de permettre au président Macky Sall de poursuivre ses projets et programmes et ne pas se tromper de cible, car c'est un risque, dit-il, de mettre les destinées de ce pays entre les mains de gens qui prônent la violence.



Pape Demba Bitèye d'ajouter que la priorité c'est bel et bien Kaolack qui doit reprendre sa place de deuxième ville du Sénégal...