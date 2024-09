Législatives 2024/Latmingué : « L'histoire m'a donné raison, car la coalition Diomaye que les libéraux ont soutenue lors de la présidentielle n'accorde aucun respect à notre formation politique ». (Serigne Momar Sokhna)

À quelques encablures des législatives, certains responsables commencent déjà à se lever pour annoncer les couleurs au sein de leur formation politique. C’est le cas à Latmingué (Kaolack) avec Serigne Momar Sokhna qui avait été destitué par le directeur des structures Saliou Dieng et son adjoint Famara Senghor de la tête de la fédération rurale de Kaolack lors de la présidentielle 2024.



En effet, il avait préféré soutenir Amadou Bâ. Serigne Momar Sokhna fera savoir que « l'histoire m'a donné raison, car la coalition Diomaye que les libéraux ont soutenue lors de la présidentielle n'accorde aucun respect à notre formation politique ». C'est pourquoi, dira-t-il, je lance un appel aux ténors du Parti libéral. « Je sollicite l'intervention de Karim Wade, Woré Sarr, Doudou Wade, Tafsir Thioye et Cie à Kaolack pour éviter le pire », dira-t-il. Face à la presse, il a fait savoir qu’il a été élu par la base.



« J’ai été élu de manière démocratique par la base. » On ne peut pas me faire sortir du PDS sur un coup de tête. À qui revient le dernier mot dans le Parti PDS ? Je défie quiconque, car aucun responsable du département n’est mieux placé que moi pour diriger le parti dans le Saloum. La plupart des responsables ne peuvent même pas rassembler 10 personnes, déclare-t-il.



Avant de lancer un appel à ses camarades de parti de Latmingué et du Saloum. « J’invite tous mes militants, tous les libéraux du Saloum à rester vigilants et à ne voter que pour ceux qui seront en mesure de défendre les intérêts des populations du Saloum pour le développement du pays », a-t-il lancé.