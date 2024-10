Législatives 2024/ Aida Mbodj donne la victoire à Sonko : « Fi amatoul match… »

La déléguée générale à l’entreprenariat des femmes et des jeunes (DER FJ) prenant part au meeting du Pastef ce samedi au stade Dakar Aréna, a déjà donné la victoire à Ousmane Sonko pour les élections législatives de novembre 2024. « Il n’y a plus de match entre Pastef et ses adversaires ». « Nous souhaitons atteindre plus de 150 députés », a déclaré Aida Mbodj avant la prise de parole de Ousmane Sonko devant ses militants.