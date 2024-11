Législatives 2024 : ABS et la coalition « AND BESSAL SÉNÉGAL » tirent le bilan de sa campagne 

La coalition And Bessal Sénégal de Abdoulaye Sylla fait son bilan de campagne après plus de 2 semaines de communion avec les Sénégalais. Le leader de la coalition, de sa visite aux foyers religieux jusqu’aux territoires lointains pour retrouver et proposer aux citoyens le programme législatif de sa coalition, ABS se dit satisfait de sa campagne électorale. Il appelle à voter sa liste le jour du scrutin pour un Sénégal émergent.