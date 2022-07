Législatives 2022 : l’appel téléphonique du président Sall à Amadou Ba en pleine visite de proximité chez les imams et dans les « dahra » aux Parcelles Assainies

Pour son quatrième jour de campagne, le candidat de la coalition « Benno Bok Yakaar », Amadou Ba, a choisi de rendre visite aux pensionnaires des différents daara, mais aussi dans les lieux de résidence des imams et écoles coraniques de la commune des Parcelles Assainies.



En compagnie du ministre d’État Mbaye Ndiaye et de l’honorable député Alioune Badara Diouf, Amadou Ba et ses militants ont été bien accueillis, d’abord par l’imam Serigne Issa Touré de Soprim, mais aussi par les imam Ratib Bousso et Serigne Modou de l’Unité 13.



Le ministre Amadou Ba a reçu un appel du Chef de l’Etat Macky Sall qui a alors échangé avec les deux imams précités...