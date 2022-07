Législatives 2022 à Kolda : BBY en campagne dans le monde rural pour remobiliser les troupes.

La coalition BBY s'est rendue dans le monde rural sur l'axe Kolda, Bagadadji, Dabo, Mampatim et Médina Chérif, ce cinquième jour de campagne. Ainsi, ce jeudi 14 juillet, les leaders de Bby Moussa Baldé (MAER/ mandataire), Abdoulaye Bibi Baldé (DG Poste/ coordonnateur départemental) et Mame Boye Diao

(maire/coordonnateur communal) ont présenté les réalisations du président aux populations.



Prenant la parole, Abdoulaye Bibi Baldé coordonnateur communal d'inviter les populations à voter pour la coalition BBY. Dans la foulée, il n'a pas manqué de tacler l'opposition en la qualifiant " d'incapable et de moussiba."



Abdoulaye Bibi Baldé, à l'étape de Mampatim, déclare : "on se réjouit de votre accueil. Et ceci nous rassure que vous allez donner vos voix à Macky Sall pour ces législatives. Tous les orateurs ont énuméré les réalisations du président de la République Macky Sall qui ne sont plus à présenter. Ainsi, c'est ce dernier qui voudrait avoir vos voix pour une majorité à l’Assemblée nationale pour le BBY." C'est pourquoi, estime-il, "nous devons unir nos forces pour élire nos candidats afin de lui donner cette majorité. En ce sens, je vous invite à voter la liste de BBY et non pour les autres. Vous voyez par vous-mêmes qu'aujourd'hui Mampatim a de l'électricité et bientôt tous les autres villages. Tout le monde a vu les réalisations de Macky Sall au Fouladou."



Revenant sur les rapports entre les leaders, il précise : "je rappelle que nous sommes unis aujourd'hui car nous sommes des parents : Mame Boye Diao, Moussa Baldé et moi. Dans cette lancée, nous allons oeuvrer pour une large victoire du Bby dans le département de Kolda."