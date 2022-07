Législatives 2022 / Yène : « Le top départ est donné et nous comptons aller à fond pour assurer la victoire de BBY » (Gorgui Ciss, BBY)

Le comité électoral communal de Yène a démarré sa campagne électorale ce 13 juillet avec une régate organisée à Toubab Dialaw et un gala de Kung Fu à Niangal. L’ancien maire de Yène, par ailleurs président du comité électoral communal, a été le parrain d’honneur de ces deux évènements phares organisés par des associations qui regroupent les jeunes de la localité.



Selon Abdou Faye, l’organisateur de la régate, « Nous sommes des jeunes et nous sommes de tout cœur avec l’ancien Maire Gorgui ciss qui a été toujours à nos cotés. Alors, on ose le dire nous sommes avec lui, avec la coalition Benno Bokk Yakaar », fera-t-il savoir. Interrogé après une journée bien remplie, Gorgui Ciss n’a pas manqué de montrer sa satisfaction.



« C’est notre première sortie. On a choisi de débuter notre prise de contact avec la jeunesse car c’est un électorat assez important. Nous avons été invités par ces jeunes qui voulaient marquer leur ancrage dans la coalition et leur engagement auprès du chef de l’Etat Macky Sall… », a-t-il annoncé.



Ainsi, les dix quartiers qui composent la dite commune vont prendre le relai avec des visites de proximité pour assurer la majorité au chef de l’État Macky Sall au soir du 31 juillet, a-t-il laissé entendre. « Le top départ est donné et nous comptons aller à fond pour assurer la victoire de Benno Bokk Yakaar au soir du 31 juillet à 20 h », a-t-il assuré.