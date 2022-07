Législatives 2022 : La reconquête de Kédougou lancée par les responsables de BBY.

Ousmane Sylla, maire de Kédougou, Mamadou Saliou Sow et leurs alliés de la grande coalition BBY ont décrété officiellement ce dimanche la reconquête de la ville de Kédougou, qui n'a jamais été gagnée par BBY depuis 2017. Pour le maire Ousmane Sylla, vu l'unité qui règne entre les différents responsables politiques de cette zone Est du pays, il n'y a pas à douter de la victoire éclatante de la coalition de BBY au soir du 31 Juillet prochain.



Embouchant la même trompette, le secrétaire d'État auprès du ministre de la justice, de rassurer leur tête de liste nationale Aminata Touré.



"Vous pouvez dormir tranquillement. Sachez qu'à Kédougou, il n'y a pas d'opposition. Parce que c'est la première fois où nous avons pratiquement tous les responsables autour d'un candidat. Et nous pensons que si nous continuons sur cette lancée, nous pourrons gagner la région et les trois départements de la région", a souligné Mamadou Saliou Sow, qui rappelle également que depuis 2012 le régime de Macky Sall n'a jamais gagné Kédougou.



Même son de cloche chez les autres responsables qui ont pris la parole lors du meeting départemental de Kédougou. Tout pour dire que l'heure de la conquête de Kédougou a sonné pour la majorité...