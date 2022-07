Législatives 2022 : L'inter-coalition Yewwi-Wallu Sénégal tance sévèrement les candidats de Benno Bokk Yakaar à Kaolack.

Le docteur Abdoul Aziz Mbodj (maire de Ndiédieng), Zeyda Seynabou Cissé (fille de feu imam Hassan Cissé), Omar Ndaw, Rokhy Ndiaye etc..., candidats de l'inter-coalition Yewwi Askan Wi-Wallu Sénégal ont fait face aujourd'hui à la presse dans la commune de Kaolack.



Prenant la parole, le maire de Ndiédieng a déclaré que Pape Demba Bitèye ne sera pas député et va au finish céder sa place à Ahmed Youssouf Bengelloune qui est un candidat que les kaolackois ne connaissent pas. "C'est une candidature trompe l'œil. Une fausse candidature", a-t-il pesté avant d'ajouter : "le Benno Bokk Yakaar est dans les intimidations et l'achat de conscience. Kaolackois vous n'avez pas de prix, alors vous devez refuser...Partout les gens nous disent qu'il ne fallait même pas venir, car nous sommes Yewwi".



Une des candidates de Yaw d'inviter les kaolackois à voter massivement cette liste tout en lançant des piques contre la maire de Ndiaffate, Astou Ndiaye, candidate départementale de Benno Bokk Yakaar à Kaolack...