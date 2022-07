Législatives 2022 : « J’ai décidé de me ranger derrière Ousmane Touré qui peut compter sur moi » (Cheikh Mbaye, Mouvement Sa Deug Deug)

En perspective des élections législatives du 31 juillet 2021, la coalition Benno Bok Yakaar peut compter sur le soutien de Cheikh Mbaye du Mouvement Sa Deug Deug. En meeting de remobilisation et de prise de décision majeure, le responsable a annoncé que tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar de la commune se sont retrouvés autour de l’essentiel. « J’ai décidé d’accompagner le responsable que le président de la République a investi pour les législatives. Désormais, Ousmane Touré peut compter sur ma personne. Je demande aux Hlmois de se mobiliser derrière lui car sa victoire est la nôtre. C’est celle de la commune des Hlm ».



Le président du mouvement Sa Deug Deug a fait une impressionnante démonstration de force ce dimanche aux Hlm de Dakar en organisant un point de presse qui a pris l'allure d'un meeting. Ainsi, « la jeunesse des HLM répond massivement à l'appel du jeune leader et lui a fait la promesse de ne pas verser dans la violence et lui a assuré la victoire de Benno au soir du 31 juillet », fait-il savoir.