Législatives 2022 : Habib Niang mobilise sous la pluie à Thiès-Nones et invite les jeunes à donner une majorité au soir du 31 juillet.

Les militants et sympathisants du responsable Apériste, Habib Niang à Thiès-Nones ont bravé la pluie pour répondre à l'appel de leur leader. En effet, il a organisé un grand meeting au-dit quartier pour inviter les populations et les jeunes à voter massivement pour la coalition Benno Bokk Yakar (BBY).



Après avoir remercié ces jeunes, Habib Niang leur a conseillé de ne pas verser dans la violence et de faire le bon choix le jour du vote. "Vous, la jeunesse ne vous laissez pas emporter par certains politiciens. Car ce n'est pas la violence qui fait avancer un pays", soutient-il.



Non sans faire remarquer : "Si nous gagnons ces législatives, ce qui est sûr c'est que Thiès va émerger. Le Président Macky Sall est toujours en train de poser des actes et je vous invite à lui donner une majorité à l’Assemblée nationale".



Les populations de Thiès-Nones ont, cependant, magnifié toutes les actions que le responsable politique a posées dans leur quartier...