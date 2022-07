Législatives 2022 : Amadou Bâ rallie à sa cause Go Faye, responsable politique aux Parcelles Assainies.

Depuis que la bataille pour les élections législatives 2022 est engagée par les différentes coalitions qui rivalisent d’ardeur pouf accrocher la population, tous les moyens sont bons pour convaincre les indécis afin de remporter la victoire au soir du 31 juillet 2022. Et c’est pour attirer le maximum d’électeurs dans son fief aux Parcelles Assainies qu'Amadou Ba a rallié à sa cause Go Faye, responsable politique aux Parcelles Assainies afin de gagner la bataille électorale...