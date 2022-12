Leadership Politique à Kaolack, manque d'infrastructures et sous-emploi chez les jeunes : Ousmane Noël Dieng envoie une lettre au président Macky Sall et lance

Dans le cadre de son face-à-face avec la population Kaolackoise, le président du mouvement MJK/ DFS a peint un sombre tableau delà ville de Kaolack par rapport aux maux qui la gangrènent. À le croire, Kaolack est laissée à elle-même et se trouve confrontée à d'énormes difficultés liées à l'absence d'infrastructures, au chômage des jeunes, à un problème d'assainissement, entre autres.

Parlant de politique, Ousmane Noël Dieng a exprimé son regret de voir d'anciens adversaires du régime du président Macky Sall être présentement promus à des postes ministériels et autres au détriment des pionniers dudit parti. Le chef de cabinet de Diène Farba Sarr d'alerter sur les prochaines trahisons en vue concernant ce compagnonnage.

En ce qui concerne le leadership politique à Kaolack, M. Dieng de réclamer le "grand retour du ministre Diène Farba Sarr pour le poste de coordinateur de Bby à Kaolack", car selon lui, aucun autre leader ne peut faire mieux que Diène Farba Sarr à la tête de cette structure.

Pour défendre les intérêts de Kaolack, Ousmane Noël Dieng a annoncé le lancement d'un nouveau mouvement dénommé "And Khékhal Wa Kaolack" qui aura comme membres tous les fils de Kaolack (hommes politiques dont l'opposition, société civile, jeunes et femmes etc...)