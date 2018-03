"Le taux de réussite aux examens est de 65%… Le ministère de l’Enseignement Supérieur a connu un certain nombre d'avancées" (Mary Teuw Niane)

Le ministère de l’enseignement supérieur a présenté ce jour sa revue annuelle de performance 2017. Un moment de compte rendu de l’exercice de l’année précédente sous tendu par la présentation du rapport annuel de performance (RAP) qui retrace les performances techniques et financières à travers les indicateurs dont ceux retenus pour la revue annuelle conjointe (RAC). Le ministère de l’enseignement supérieur a vu ses missions s’élargir à quatre grands programmes : l'éducation supérieure, la recherche et l'innovation, les oeuvres sociales, et la gestion et la coordination administratives…



Ainsi, pour le ministre de l’enseignement supérieur Mary Teuw Niane, le ministère a connu un certain nombre d’avancées. Et cette année, le taux de réussite de passage est de 65% …