Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken rencontre son homologue algérien

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken reçoit le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf pour discuter de la paix et de la sécurité dans la région du Sahel à la suite du coup d'État militaire au Niger. "Beaucoup d'intérêts partagés (avec l'Algérie), notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et aussi la promotion de la paix et de la sécurité dans l'ensemble de la région et en particulier, bien sûr, au Sahel", déclare Blinken en accueillant officiellement son homologue algérien devant la presse.