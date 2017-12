Le président de la Banque Islamique de développement sera à Dakar pour une visite de deux jours

Le président de la BID va participer à l’inauguration de l’aéroport international Blaise-Diagne de Diass, en sa qualité de "chef de file des bailleurs de fonds islamiques ayant financé [cette] infrastructure aéroportuaire".



Bandar Al Hajjar sera reçu en audience par le président sénégalais Macky Sall durant son séjour, selon le communiqué reçu du bureau régional à Dakar de la BID.



Il va s’enquérir, par des visites de terrain, du niveau d’évolution des projets financés par la Banque islamique de développement au Sénégal, dont "la maison du Train express régional (TER) et les extensions de la Voie de dégagement nord", à Dakar.



La BID est "le premier bailleur de l’Etat du Sénégal, avec un montant cumulé de près de 1.400 milliards de francs CFA".



Elle participe au financement du TER prévu pour assurer la liaison ferroviaire Dakar-Diass, où se trouve l’aéroport Blaise-Diagne, et d’autres infrastructures de l’Etat du Sénégal, dont le projet Promovilles et la "modernisation" des écoles coraniques, selon le communiqué.