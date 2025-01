Le Président Bassirou Diomaye Faye a donné le nom de la mère de Ousmane Sonko à sa fille. « Je remercie du fond du cœur son Excellence, mon frère et ami Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, pour cet énième honneur qu'il me fait à moi, ma famille et tous les patriotes. Longue et heureuse vie à la petite Khady Mossane FAYE », a publié le premier ministre.