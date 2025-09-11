Le pétrole baisse face aux craintes d'un trop-plein


Le pétrole baisse face aux craintes d'un trop-plein
Les prix du pétrole ont reculé jeudi, plombés par la perspective d'un marché excédentaire dans les prochains mois, reléguant les risques géopolitiques au second plan.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en novembre, a perdu 1,66% à 66,37 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en octobre, est tombé de 2,04% à 62,37 dollars.

Le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), publié jeudi, évoque une faiblesse des prix directement liée à "la perspective d'une offre excédentaire imminente".

Les cours sont notamment minés par "la quantité de pétrole réintroduite sur le marché par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+)", explique auprès de l'AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Depuis avril dernier, le cartel, qui compte parmi ses membres des producteurs majeurs comme l'Arabie saoudite et la Russie, rouvre les vannes en augmentant à nouveau ses volumes de production.

Et la croissance de l'offre hors Opep+ se poursuit à un rythme soutenu, "avec une production des États-Unis, du Brésil, du Canada, de la Guyane et de l'Argentine atteignant ou (étant) proche de ses plus hauts historiques", souligne l'AIE.

Résultat, selon l'Agence, la production d'or noir devrait augmenter de 2,7 millions de barils par jour (mb/j) pour s'établir à 105,8 mb/j en moyenne cette année, contre une demande en hausse de 700.000 barils par jour avec une consommation moyenne de 103,87 mb/j.

Dans le même temps, la hausse surprise des stocks hebdomadaires de brut aux Etats-Unis "contribue à exercer une pression sur les prix", avance M. Lipow.

Durant la semaine achevée le 5 septembre, ces réserves ont augmenté de 3,9 millions de barils, alors que les analystes s'attendaient à une diminution d'environ 1,4 million de barils, d'après la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Les inquiétudes autour de l'offre et la demande ont éclipsé les récentes primes de risque géopolitique qui avaient intégré le marché, notamment concernant la guerre en Ukraine.

"Tant que nous ne verrons pas de mesures concrètes" comme des "sanctions (...) entraînant le retrait de barils (russes) du marché, les prix continueront d'être pénalisés par la situation de surproduction", note M. Lipow.

Lors d'un discours devant les eurodéputés, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a indiqué que l'UE prépare un 19e paquet de sanctions contre Moscou, qui pourrait aussi cibler certains pays achetant des hydrocarbures russes.

Mais c'est avant tout l'action éventuelle de Washington contre le secteur pétrolier russe qui serait susceptible de faire bouger les cours.
Jeudi 11 Septembre 2025
