Le patron de Telegram Pavel Durov interpellé à l'aéroport du Bourget près de Paris

Le patron de Telegram Pavel Durov a été interpellé samedi soir à l'aéroport du Bourget, près de Paris, un mandat de recherche étant émis contre lui par des enquêteurs français visant diverses infractions de sa messagerie cryptée, a-t-on appris de sources proches du dossier, confirmant une information de TF1 et LCI.



Accompagné de son garde du corps et de son assistante qui le suivent en permanence, le milliardaire franco-russe de 39 ans a été interpellé dans l'aérogare du Bourget entre 19H30 et 20H00 (entre 17H30 et 18H00 GMT), a précisé une de ces sources à l'AFP.