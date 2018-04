Le parrainage: oui, mais avec l’ouverture d’esprit réciproque dans la négociation des modalités d'application.

Le Mouvement de soutien « Macky Sall 2019-2024. Bilan +/Plus » s'est réuni le 22 avril 2018 et a réitéré son appui ferme au principe du parrainage. Le Mouvement regrette cependant les événements malheureux qui se sont déroulés le 19 avril 2018, autant dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale que dans la rue. « Bilan + » appelle tous les acteurs politiques à la retenue et à la sérénité.

Les militants de « Bilan+ » sont convaincus que la démocratie ne peut avancer que lorsque «l'offre politique est audible et lisible pour la population». Une démocratie qui consacre le tohu bohu, le tintamarre, l'inflation incontrôlée des candidatures, les candidatures opportunistes, les candidatures farfelues, une telle démocratie ne permet pas d'entendre, de lire, de comprendre les propositions crédibles qui aident à poser un choix éclairé. L'excès crée le flou. Les Sénégalais demandent que les conditions soient établies afin que, lors de l’élection de février 2019, ils puissent discerner et bien choisir. C'est la qualité des candidats et non la quantité des candidats qui fait avancer la démocratie et procure ensuite au pays le leader qui le portera à l'émergence.

Le parrainage, nous, militants de « Bilan + », nous l'appuyons car il permettra aux citoyens de distinguer le bon grain de l'ivraie.

La loi est passée à l’Assemblée nationale. Il s'agit maintenant d'en définir les modalités d'application. Nous demandons à notre candidat, monsieur Macky Sall, d’être à l'écoute de toutes les bonnes volontés, de tous les patriotes, acteurs politiques, acteurs de la société civile, leaders religieux, leaders coutumiers qui plaident pour des élections apaisées et démocratiques.

« Bilan+ » profite de l’occasion pour féliciter monsieur Ismaila Madior Fall, ministre de la justice et garde des sceaux, dont les prestations devant l'Assemblée nationale et dans les tribunes médiatiques nationale et internationale, ont permis de faire comprendre l'esprit démocratique qui anime le processus du parrainage. « Bilan+ » souligne l’engagement, le courage et l’esprit pédagogique du ministre de la justice et garde des sceaux.

Pour Le Mouvement de soutien Macky 2019-2024. Bilan+/Plus. Le Président Amadou Lindor Fall