« Le parrainage est une pré-qualification, elle n'est pas une exception sénégalaise » (Mimi Touré)

Selon la chargée de la mobilisation de l'APR, le parrainage est une sorte de « pre-qualification », comme dans une compétition sportive » a t’elle commenté lors d’un point de presse qu’elle tient en ce moment chez elle. En outre, elle juge que le parrainage vise non pas à éliminer des candidats, mais est plutôt un souci de rationnaliser les candidatures. Et d'ajouter « il ne sert à rien d'imprimer des bulletins qui coûteront des milliards et qui finiront dans les poubelles »

Face à la presse, l'ancienne première ministre a dès l'entame de son propos, voulu corriger ce qu'elle appelle les « confusions entretenues ça et là » Elle donnera en exemple les Usa et la France. « Le parrainage se fait dans toutes les grandes démocratie » a t’elle ajouté...