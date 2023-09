Le mouvement A.D.N (Action pour le Développement / Natangué) de Birame Mbarou Diouf, soutient la candidature de Amadou Bâ

Réunie en assemblée générale sous la houlette de son coordinateur et par ailleurs administrateur général du Monument de la Renaissance Africaine, Mr Birame Mbarou Diouf, le Mouvement A.D.N (Action pour le Développement / Natangué) a mobilisé plusieurs centaines de personnes, responsables politiques, militants et sympathisants dans la commune de Ngayokhème (Arrondissement de Niakhar, Département de Fatick). L’objectif était de témoigner sa loyauté au président Macky Sall et de magnifier le choix porté sur le Premier ministre Amadou Bâ pour conduire la coalition Benno Bokk Yakaar en tant que candidat à la présidentielle de 2024.



Le mouvement Action pour le Développement / Natangué approuve le choix d'un homme aux multiples qualités et aux compétences avérées. Le coordonnateur du mouvement ADN demande à tous les militants et sympathisants de la grande mouvance de porter, d'encadrer et de sécuriser ce choix qui se justifie amplement, pour une éclatante victoire du Président Amadou Ba dès le premier tour en 2024.



Au cours de son assemblée générale aux allures de meeting de remobilisation tenue à Ngayokhème, les responsables dudit mouvement, venus des 18 villages de la commune, à l’unanimité et dans une effervescence sans commune mesure, ont manifesté leurs soutien et détermination à mener le combat pour la victoire du président Amadou Bâ, respectant ainsi la volonté du président Macky Sall avec une sincère discipline militante...