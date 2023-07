Le mot d’ordre du Macky Sall aux élus: « Soyez solidaires, évitez la désunion, les égos et travaillez à la base… »

Pour aller vers des victoires aux prochaines échéances électorales, le président de la République Macky Sall croit fermement à un travail dans la collégialité. Les élus territoriaux sont les premiers acteurs car, étant les plus proches des populations. C’est pourquoi lors de la rencontre avec l’association des maires du Sénégal et des présidents de conseil départemental ce samedi, le Président Macky Sall a lancé un énième appel à l’unité. On se souvient de ce message lors de sa tournée à Sédhiou où il a rappelé à l’ordre ses responsables politiques dans le Pakao. « Rien que cette désunion, peut expliquer les résultats de Benno dans la localité » avait-il laissé entendre.



Mais ce samedi, c’est le même discours que le président de la République a encore tenu devant les élus locaux en les invitant à plus de solidarité dans le travail.