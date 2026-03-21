Le message de Mbackiyou Faye aux autorités : « Unité et dépassement face aux défis nationaux… »

La grande mosquée de Massalikoul Jinaan a abrité ce samedi, la prière de l’Aïd El Fitr, marquant la fin du mois béni de Ramadan.



La prière a été dirigée par Cheikh Mouhamadou Moustapha Ibn Cheikh Abdoul Khadr, dans une atmosphère de dévotion collective propre aux grandes occasions islamiques. Mais c’est le message délivré à l’issue de la cérémonie par Mbackiyou Faye, représentant du Khalife général des Mourides à Dakar, qui a particulièrement retenu l’attention.



Prenant la parole au nom de la plus haute autorité de la confrérie mouride dans la capitale, Mbackiyou Faye a lancé un appel aux autorités et à l’ensemble des Sénégalais. « Oeuvrons pour l’unité, la paix et le pardon », a-t-il notamment déclaré, avant d’ajouter qu’il s’agit pour le Sénégal de « faire face aux multiples défis qui nous attendent. » Des mots à la fois simples et chargés de sens, prononcés dans un contexte national marqué par des tensions politiques persistantes et des attentes sociales et économiques pressantes.



En choisissant la fête de la rupture du jeûne pour porter un tel message, le représentant du Khalife général des Mourides a rappelé le rôle traditionnel de l’islam confrérique sénégalais comme force de médiation et de cohésion sociale. Mbackiyou Faye invite à dépasser les bornes politiques et conjoncturelles au profit d’une vision commune du destin collectif.



La mobilisation des personnalités politiques et religieuses autour de cette prière témoigne, par ailleurs, de la place centrale qu’occupe Massalikoul Jinaan dans le paysage spirituel et symbolique de Dakar, à l’image du rayonnement national et international de la confrérie mouride.